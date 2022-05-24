Şanlıurfa'da Zabıta Müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Şanlıurfa'da zabıta hizmetlerinin daha verimli yerine getirilmesi amacıyla Zabıta Müdürleri Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda başlatılan İlçe Zabıta Müdürleri koordinasyon toplantısının 4'üncüsü Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğün'de, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Avukat Lamih Çelik ile İlçe zabıta müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, amaçlarının 13 ilçe Zabıta Müdürlükleriyle ortak hareket ederek birlik ve beraberlik içerisinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek olduğunu söyledi.

Atmaca İlçe Zabıta Müdürleri koordinasyon toplantısının aynı zamanda eğitim amaçlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Zabıta hizmetlerinin verimli yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda avukat Çelik'te semt pazarları denetimi ile ilgili sunum yaptı.