Şanlıurfa'da Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, etkinlikleri kapsamında araçlarıyla kortej oluşturarak sirenler eşliğinde şehir turu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret eden zabıtalar, ziyarettin ardından Beyazgül ile esnaf ziyareti gerçekleştirerek karanfil dağıttı.

Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.