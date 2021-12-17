ŞANLIURFA'DA ZABITA YAKA KAMERASIYLA STOKÇULAR DENETLEDİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri son günlerde artan stokçuluğun önüne geçebilmek için yaka kameralarıyla temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde, un bayileri, toptancı ve depolarda denetim yaptı. Denetimlerde milletin canını yakan stokçulara fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 'Stok yapan varsa canını yakacağız. Hiç bırakmayacağız. Bu milletin canını yakanların bizde canını yakacağız'ifadelerinde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, kent merkezindeki market ve işletmelerde stok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, depolardaki baskınlarını 3 saat kesintisiz kayıp yapma özelliğine sahip yaka kamerası kullanmaya başladı. Uzaktan kumandayla çalışan yaka kameraları, denetime çıkan personel tarafından aktif hale getirilerek, denetim bitene kadar sesli ve görüntülü kayıt yaptı. Denetime çıkan ekipler, zincir marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilip, incelemeye alınacağı ayrıca yüksek cezai işlem yapılacağı esnaflara anlatıldı.

BEYAZGÜL, STOK YAPANIN CANINI YAKACAĞIZ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ise stokçuluğun önüne geçebilmek amacıyla kentteki un bayileri ve depolarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde milletin canını yakan stokçulara fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şunları kaydettiCumhurbaşkanımızın bu icraatı doğrultusunda aynı icraat Şanlıurfa'da da devam edecektir. Stok yapan varsa canını yakacağız. Hiç bırakmayacağız. Bu milletin canını yakanların bizde canını yakacağız. ve kusura bakmasınlar böyle bir dönemde var olan malzemeyi stok etmek yanlış bir şey olur. Biz bunu stokçulara söylüyoruz. Normal ticaret hayatını yapanlara saygımız var.