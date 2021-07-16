Şanlıurfa'da bayram öncesi zabıta denetimi - Son Dakika

Şanlıurfa'da bayram öncesi zabıta denetimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram öncesi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihi denetledi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler Kurban Bayramı öncesi ilçede bayramlık şeker, tatlı ve hamur işi üreten işletmeler ile marketlerde hijyen ve ürünlerin tazeliği konusunda denetimler gerçekleştirdi. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimlerini sık sık gerçekleştiren zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren market, fırın, unlu mamuller ile kasapları hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi.

Pandemi tedbirleri konusunda da işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri alışveriş sırasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesini istediler.