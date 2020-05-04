Şanlıurfa'da, zabıtadan işyerlerine denetim - Son Dakika

Şanlıurfa'da, zabıtadan işyerlerine denetim

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından belediye ekipleri işyerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Pide fırını, bakkal, gıda marketleri, semt pazarları, tatlıcılar, pastane ve imalathaneleri denetleyen ekipler, hijyen ve gramaj denemi yaptı. Ekipler, ayrıca gıda marketlerinde de ürünlerin son kullanım tarihleri ve fiyatlarını kontrol etti. Semt pazarlarında yapılan denetimlerde ise ekipler korona irüs salgını ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçerek, maske dağıttı. Pazar yerlerine gelen vatandaşlar ayrıca ekipler tarafından girişe konulan dezenfektanlardan da ellerini dezenfekte etti. Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, salgınla mücadele kapsamında da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılarını yeniledi.