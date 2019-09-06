Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin himayesinde "Yemyeşil Şanlıurfa Platformu"nun girişimiyle başlatılan "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"nın ilk toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açılamaya göre, GAPTEM toplantı salonunda Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Erin, ekim ayında başlayacak ağaçlandırma kampanyasıyla üç aylık sürede 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planladıklarını ve hedeflerinin 100 milyon fidan olduğunu belirtti.

Kampanyanın sürekli hale gelmesi için kurumsal bir yapının şart olduğunu ve bunun için başta kamu kuruluşları olmak üzere gönüllü herkesin desteğini alacaklarını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Kampanyanın başarıya ulaşacağından şüphe duymuyorum. 2019 yılı ağaçlandırma kampanyası sürecinde yaklaşık 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planlıyoruz. Şanlıurfa büyük bir alana sahip ve bu alanın sadece yüzde 1,2'sinin ormanlık olduğunu biliyoruz. Sivil girişimler, platformlar, dernekler, vakıflar ve bu kampanyanın başlamasına vesile olan arkadaşlarımızın girişimleriyle onlara destek veren çok sayıda insanı takdir ediyorum. Kampanyaya yoğun bir ilgi ve desteğin olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."