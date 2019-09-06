Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin himayesinde "Yemyeşil Şanlıurfa Platformu"nun girişimiyle başlatılan "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"nın ilk toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin himayesinde "Yemyeşil Şanlıurfa Platformu"nun girişimiyle başlatılan "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"nın ilk toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açılamaya göre, GAPTEM toplantı salonunda Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Erin, ekim ayında başlayacak ağaçlandırma kampanyasıyla üç aylık sürede 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planladıklarını ve hedeflerinin 100 milyon fidan olduğunu belirtti.

Kampanyanın sürekli hale gelmesi için kurumsal bir yapının şart olduğunu ve bunun için başta kamu kuruluşları olmak üzere gönüllü herkesin desteğini alacaklarını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Kampanyanın başarıya ulaşacağından şüphe duymuyorum. 2019 yılı ağaçlandırma kampanyası sürecinde yaklaşık 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planlıyoruz. Şanlıurfa büyük bir alana sahip ve bu alanın sadece yüzde 1,2'sinin ormanlık olduğunu biliyoruz. Sivil girişimler, platformlar, dernekler, vakıflar ve bu kampanyanın başlamasına vesile olan arkadaşlarımızın girişimleriyle onlara destek veren çok sayıda insanı takdir ediyorum. Kampanyaya yoğun bir ilgi ve desteğin olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

Şanlıurfa, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:39:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]