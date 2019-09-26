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Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"

18 dakika önce

Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" kapsamında muhtarlar bilgilendirildi.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" kapsamında muhtarlar bilgilendirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik himayesinde başlatılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum tarafından desteklenen "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" kapsamında muhtarlara yönelik valilikte bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Ağaçlandırma çalışması yapılacak yol güzergahları, ağaçlandırma alanları ve diğer alanlarda yürütülecek çalışmalar hakkında merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ile Suruç, Halfeti, Akçakale ve Harran ilçelerinde görev yapan muhtarlar bilgilendirildi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarında, ağaçlandırma faaliyeti yürütülecek alanlarda vatandaşların dikilen fidanları koruması, gönüllü olarak fidan dikim çalışmalarına katılmaları için muhtarlara görev düştüğü hatırlatıldı.

Ağaçlandırma çalışmasında, mülkiyeti kamuya ait olan alanlar dışında vatandaşların özel mülkiyetinde bulunan alanlarda da fidan dikimi yapabileceği ifade edildi.

Şanlıurfa, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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