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Şanlıurfa'da Zikir Sırasında Çocuklara Şiş Batırılması Olayında Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Zikir Sırasında Çocuklara Şiş Batırılması Olayında Baba Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 10.10.2023 14:14

Şanlıurfa'da, zikir sırasında çocukların vücutlarına şiş batırılması olayıyla ilgili olarak Suriyeli 4 çocuğun babası gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve çocuklar devlet korumasına alındı. Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve çocukların zarar görmediğini iddia etti.

Şanlıurfa'da, zikir sırasında vücutlarına şiş batırılırken çekilen görüntüler üzerine devlet korumasına alınan Suriyeli 4 çocuğun babaları gözaltına alındı. Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Kentte, iddiaya göre Rufai tarikatı mensupları bir araya gelip zikir yaptı. Çocukların da olduğu ortamda, 4 çocuğun vücuduna şiş saplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Vücutlarına şiş batırılan ismi açıklanmayan 4 çocuk, devlet korumasına alındı.

ÇOCUKLARIN BABALARI GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.

RİTÜEL OLDUĞUNU SAVUNDULAR

Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli baba, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Zikir Sırasında Çocuklara Şiş Batırılması Olayında Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Zikir Sırasında Çocuklara Şiş Batırılması Olayında Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika
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