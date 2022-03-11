Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı

11.03.2022 11:26
Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde market reyonlarındaki eksikleri fark eden ekipler, depolara düzenlenen operasyonlarla haksız kazanç sağlayan zincir marketlere ceza yağdırdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde market reyonlarındaki eksikleri fark eden ekipler, depolara düzenlenen operasyonlarla haksız kazanç sağlayan zincir marketlere ceza yağdırdı.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerinde fırsatçılara taviz vermiyor. Son günlerde piyasalarda oluşan hareketlilik nedeni ile ekipler, stokçuluk başta olmak üzere fahiş fiyatlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşlardan gelen raf ile kasa fiyatı dengesizliği, fahiş fiyat artışı ve depolarda ürün saklanarak stokçuluk yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

Ceylanpınar ilçe merkezinde ekiplerin yaptığı kontrollerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konular incelendi. Marketlerde ayçiçeği yağının raf fiyatlarını kontrol eden ekipler, yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi. Ekipler, stokçuluk ve fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit ettiği zincir market ve yerel marketlere yönelik cezai işlem uyguladı.

"Vatandaşlarımızı haksız kazanç sağlayanlara ezdirmemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz"

Denetimler hakkında konuşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve Şanlıurfa il Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Ceylanpınar ilçe genelinde marketlerde denetim yapıldı. Yapılan denetim sonucunda bazı marketlerin raflarında kasa ve etiket uyuşmazlığının yanı sıra yağ ve çay şekerini satmadığı halde depolarında stokladığı tespit edilmiş olup, ilgili marketlere cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızı haksız kazanç sağlayanlara ezdirmemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı

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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı - Son Dakika


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