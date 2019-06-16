Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'ağır 5 yaralı
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Şanlıurfa'da 3 araç ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
'da 3 araç ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesi Suruç
karayolu üzeri Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 3 araç ile bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi
, Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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