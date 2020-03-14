Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da seyir halindeki 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'da seyir halindeki 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Adıyaman'a gitmekte olan Berat Karan'ın (23) kullandığı 06 DP 6082 plakalı otomobil, önce Ömer Çoşkunlar'ın kullandığı 34 JH 4636 plakalı otomobile ardından da Bünyamin Coşkunlar idaresindeki 06 MZF 42 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, sürücülerden Berat Karan ile araçlarda bulunan Kasım (30), Rukiye (32), Mehmet Emin (37), Esra Betül (29) ile Meryem Sultan Coşkunlar ve Zeliha Karakuş (55) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2020
00:01 Eski kömür ocağındaki su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
23:58 Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi
23:58 Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler
23:57 FLAŞ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:03:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]