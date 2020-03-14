Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da seyir halindeki 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Adıyaman'a gitmekte olan Berat Karan'ın (23) kullandığı 06 DP 6082 plakalı otomobil, önce Ömer Çoşkunlar'ın kullandığı 34 JH 4636 plakalı otomobile ardından da Bünyamin Coşkunlar idaresindeki 06 MZF 42 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, sürücülerden Berat Karan ile araçlarda bulunan Kasım (30), Rukiye (32), Mehmet Emin (37), Esra Betül (29) ile Meryem Sultan Coşkunlar ve Zeliha Karakuş (55) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.