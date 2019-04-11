Şanlıurfa'da, Zincirleme Kaza Anı Kamerada
1 saat önce
ŞANLIURFA'da geçen Şubat ayında meydana gelen zincirleme kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:31 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da geçen Şubat ayında meydana gelen zincirleme kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 27 Şubat'ta Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Vedat Y. yönetimindeki 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB
050 ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Zincirleme kazada Erdal B.'nin kullandığı ve devrilen otomobildeki 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kaza anı ise mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
- Şanlıurfa
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