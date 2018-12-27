Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

56 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siverek- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Beş otomobil ile kamyonet ve TIR'ın karıştığı trafik kazasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:32 Kaynak: AA

Diyarbakır, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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