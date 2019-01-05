Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 E 3395 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Suruç kara yolunun kent çıkışındaki Akabe Mahallesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Arkadan gelen 27 UF 279 ve 63 AT 041 plakalı otomobiller de kaza yapan araca çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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