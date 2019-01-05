Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın merkez Eyyübiye
ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 E 3395 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Suruç
kara yolunun kent çıkışındaki Akabe Mahallesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Arkadan gelen 27 UF 279 ve 63 AT 041 plakalı otomobiller de kaza yapan araca çarptı.
Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA
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