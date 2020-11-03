Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Abdulkadir Demir'in kullandığı 63 PD 878 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu 23. kilometresinde Hüseyin İmret idaresindeki 34 HN 5231 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Demir ile araçlarda bulunan Mahmut Akşam, Fevzi Demir ve Kamile Kılıç yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Akşam'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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