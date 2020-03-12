Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'da 3 otomobille bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da 3 otomobille bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Cengiz Yurtseven idaresindeki 63 ABD 036 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 34'üncü kilometresinde bariyerlere çarptı.

Aynı yöne giden Ahmet Yalçın Ataş'ın kullandığı 06 AS 4922 otomobille Fikret Kaymaz idaresindeki 61 VF 840 plakalı kamyon ve Hacı Atlı yönetimindeki 34 CIC 396 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada sürücülerden Yurtseven ve Atlı ile araçlardaki Yıldız Kermeli, Eren Ataç, Süleyman Ergen, Ali ve Zeynep Yurtseven yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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