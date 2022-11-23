Yaralanan Y.Y., A.Ö. ve E.E., sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun 64. kilometresinde patlayan lastiğini tamir için duran, sürücüsü belirlenemeyentır ile ona yardım etmek için duran tıra; Y.Y. yönetimindeki tır çarptı. Kaza sonucunda Sabri Bayram olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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