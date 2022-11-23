Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun 64. kilometresinde patlayan lastiğini tamir için duran, sürücüsü belirlenemeyentır ile ona yardım etmek için duran tıra; Y.Y. yönetimindeki tır çarptı. Kaza sonucunda Sabri Bayram olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Y.Y., A.Ö. ve E.E., sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika