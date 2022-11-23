Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

23.11.2022 11:48
Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun 64. kilometresinde bir aracın lastik değiştirmek için durması sebebiyle zincirleme trafik kazası yaşandı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun 64. kilometresinde patlayan lastiğini tamir için duran, sürücüsü belirlenemeyentır ile ona yardım etmek için duran tıra; Y.Y. yönetimindeki tır çarptı. Kaza sonucunda Sabri Bayram olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan Y.Y., A.Ö. ve E.E., sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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