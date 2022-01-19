Şanlıurfa daha konforlu sağlık hizmetine şehir hastanesiyle kavuşacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da gelecek yıl tamamlanması planlanan şehir hastanesiyle daha konforlu sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, ağustos ayında inşaatına başlanan hastanedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

İnşaatın en zor kısmı olan hafriyat çalışmalarının yüzde 83'ünün gerçekleştirildiğini aktaran Gülüm, hafriyatın ardından inşaatın betonarme yapısının çok daha hızlı ilerlemesinin planlandığını dile getirdi.

Kaba inşaatın yüzde 13'ünün tamamlandığını bildiren Gülüm, "Yaklaşık 500 bin metrekare kapalı alanı, 1700 yatağı, 536 yoğun bakımı bulunan, 61 ameliyathanesi olan büyük bir hastane projesi sürüyor. 2023 yılı içerisinde Şanlıurfa Şehir Hastanemiz açılmış olacak. Sağlık Bakanlığımızın ve bizim bütün çabamız bu tarihi 2023'ün ilk aylarına çekebilmektir. Bununla ilgili olumsuz bir durum da görünmüyor. İnşallah 2023'ün ilk aylarında şehir hastanemizin açıldığını ve hizmete girdiğini göreceğiz." diye konuştu.

Gülüm, Türkiye'de açılan şehir hastanelerinin vatandaşın büyük beğenisini kazandığını dile getirdi.

Şehir hastanesi ile Şanlıurfa'daki sağlık hizmetinin kalitesinin ve konforunun yükseleceğini vurgulayan Gülüm, " Ankara'da Adana'da, Mersin'de, Elazığ'da görüyoruz. Şehir hastaneleri bulundukları şehirlerin mükemmeliyet merkezleridir. Şehir hastanesiyle birlikte kentimizde sağlık hizmetlerinin tamamı da veriliyor olacak. Sağlıkta hiçbir eksiğimiz kalmayacak, onkolojik tedavilerden tüm cerrahilere varıncaya kadar tüm sağlık hizmetleri veriliyor olacak." dedi.

400 işçi çalışıyor

Gülüm, hastanenin çevre illerin de sağlık ihtiyacını karşılayabilecek altyapı ve çok fonksiyonlu donanıma sahip olmasının planlandığını belirtti.

Çok sayıda özellikli hizmetin yüksek teknolojik cihazlarla sunulacağını aktaran Gülüm, hastaneyle birlikte il dışı sevklerin de ciddi oranda düşürülmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Hastane sahasındaki çalışmaların ayrı ayrı noktalarda yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Gülüm, "İnşaatımızda 24 saat aralıksız çalışılıyor şu an, 400 civarında çalışanı var, çalışan kapasitesi yakında 3 bine kadar çıkacak. Kaba inşaat bittikten sonra işçilerin sayısı da 3 bine kadar çıkacak. Tahminimizin önünde hızla inşaat ilerliyor. Hastanemizin inşaatı kısa süre içerisinde çok daha görünür hale gelecektir." diye konuştu.