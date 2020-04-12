Şanlıurfa'daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin en önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Kızılkoyun Nekropolü ışıklarla aydınlatıldı.

Tarihi şehrin gecelerine ayrı bir güzellik sağlayan Kızılkoyun mağaraları yeni görüntüsüyle görenleri adeta büyülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla başlatılan ışıklandırma çalışmaları, yapılan demo uygulamasının ardından hayata geçirildi.

Kale Eteği ve Haleplibahçe ile birlikte dünyanın en önemli nekropol alanı olarak kabul edilen bölgede yer alan Kızılkoyun'un ışıklandırılması ile tarihi alan bambaşka bir görüntüye büründü.

70 farklı alan ışıklandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesiyle birlikte turizmde geçen yıl 5 milyon turisti ağırlayan Şanlıurfa'nın bu potansiyelini daha da üst çıtalara çekebilmesi için çalışılıyor.

Kızılkoyun Nekropolü çalışmasında 65'i kaya mezarı ve 5'i oyuk olmak üzere toplam 70 alan ışıklandırıldı.