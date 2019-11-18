Şanlıurfa'daki 24 otogaz bayisine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 24 otogaz bayisi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Şanlıurfa il merkezinde faaliyet gösteren 24 bayinin, otogaz satış fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma sonucu elde edilen bilgi, belge ve bulguları yeterli bularak, söz konusu bayilerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan Meram Elektrik Dağıtım AŞ'nin lisanssız elektrik üretimi başvurularının değerlendirilmesinde ayrımcı davranışlarda bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.