Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki 24 otogaz bayisine rekabet soruşturması
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki 24 otogaz bayisine rekabet soruşturması - Son Dakika

Şanlıurfa'daki 24 otogaz bayisine rekabet soruşturması

6 saat önce

Rekabet Kurulu, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 24 otogaz bayisi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Şanlıurfa'daki 24 otogaz bayisine rekabet soruşturması, System.String[]

Rekabet Kurulu, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 24 otogaz bayisi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Şanlıurfa il merkezinde faaliyet gösteren 24 bayinin, otogaz satış fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma sonucu elde edilen bilgi, belge ve bulguları yeterli bularak, söz konusu bayilerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan Meram Elektrik Dağıtım AŞ'nin lisanssız elektrik üretimi başvurularının değerlendirilmesinde ayrımcı davranışlarda bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Şentop, Adalar'da elektrikli ulaşım araçlarına geçileceğini duyurdu
'Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesinde mağdurlar için emsal karar! Parasını faiziyle geri alacak Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı İmamoğlu: İstanbul, nüfusundan 2-3 kat fazla turist çekmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:55:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki 24 otogaz bayisine rekabet soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]