ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

18.05.2022 16:13

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sorunlu araçlara rüşvet karşılığında işlem gerçekleştirildiği, alınan rüşvetle kusurlu araçların muayeneden geçirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyondan, 2'si araç muayene istasyonu personeli 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Sahte evrakla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan, 2'si araç muayene istasyonu personeli 4 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DAKİ ARAÇ MUAYENESİNDE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

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