İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, aşevini ziyaret etti - Son Dakika

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, aşevini ziyaret etti

İrlanda'nın desteğiyle Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi bünyesindeki aşevinde pişirilecek yemekler Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İrlanda'nın desteğiyle Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi bünyesindeki aşevinde pişirilecek yemekler Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Direktörü Rubeena Esmail, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede ve Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz, Haliliye Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki aşevini ziyaret etti.

"Açlığı en iyi bilen ülkelerden biri"

Burada İrlanda'nın Haliliye Belediyesine ait aşevinin bir yıllık ihtiyaçlarının desteklenmesi konusunda yapılan programda konuşan Büyükelçisi McGuinness, ülkelerinde 1847 yılında yaşanan açlık nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, bu nedenle açlığı en iyi bilen ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Ülkesinin gıda güvenliği, kıtlıkla mücadele gibi konuları önemsediğini belirten McGuinness, şöyle devam etti:

"Suriye krizinde şu ana kadar yaptığımız en yüksek miktardaki bağışı gerçekleştirdik. Dolayısıyla şu anda göstermek istediğimiz cömertliği yüz yıl önce biz görmüş olsaydık durum çok farklı olurdu. Tabii o zaman İrlanda'yı yöneten koloniciler bu duruma sırt çevirmeyi seçtiler. Ancak Türkiye, Suriye krizinin getirdiği duruma sırtını çevirmedi ve Şanlıurfa'daki belediyeler bu konuda son derece cömertlik örneği sergiliyor. Bunu da burada görmüş olduk. Türklerin aslında içgüdülerinden bir tanesi misafirperverlik göstermek ve siz bu alışkanlığınızı, geleneğinizi çok uzun zamandır devam ettiriyorsunuz. Bu durumda sizin biraz yorgunluk emaresi göstermeniz çok anlaşılabilir olurdu ancak siz yine de belediyeler nezdinde büyük önderlik göstererek bu sorunlarla başa çıkmaya devam ediyorsunuz."

McGuinness, kentteki belediyelerin sosyal sorunlarla ilgili yenilikçi çözümler ürettiğini, diğer partnerlileriyle bu çözümlere katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da sosyal hizmetlere önem verdiklerini, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalara devam ettikleri belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yüklerinin biraz daha arttığını kaydeden Canpolat, "Etnik köken fark etmeksizin bütün ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım götürmeye, temel ihtiyaçlarını karşılamaya, barınma ihtiyaçlarını karşılamaya ve birçok konuda onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Esmail, Grede ve Haschenz de programla ilgili kısa konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Büyükelçisi Sonya McGuinness, kentin yöresel ürünü olan acı isotun tadına baktı.

Türkçe olarak "Çok acı, lezzetli" diyen McGuinness, daha sonra su içerek ağzındaki acıyı dindirmeye çalıştı.

Program, aşevi ile aynı binada bulunan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşıladığı market ve fırının gezilmesinin ardından son buldu.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, aşevini ziyaret etti
İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, aşevini ziyaret etti
İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, aşevini ziyaret etti
İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, aşevini ziyaret etti

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, İrlanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, aşevini ziyaret etti - Son Dakika

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