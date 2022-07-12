ŞANLIURFA - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu

12.07.2022 13:47

Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelenler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olmanın yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, gölge yerlerde de dinlenerek fotoğraf çektirdi.

Burdur'dan ailesiyle Şanlıurfa'yı ziyaret eden Ali Akçay, AA muhabirine, ilk kez geldiği kenti çok beğendiklerini söyledi.

Bayram tatilinde bölgeyi gezme imkanı bulduklarını anlatan Akçay, "İmkanı olan herkesi buraları görmeye davet ediyorum. Buraları çok beğendim, inşallah nasip olursa seneye de gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu - Son Dakika
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