Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Banka Soyguncusu Yakalandı

Şanlıurfa'daki Banka Soyguncusu Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da geçen hafta bir banka şubesini soyduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Şanlıurfa'daki Banka Soyguncusu Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'da geçen hafta bir banka şubesini soyduğu iddia edilen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, banka şubesindeki olayın ardından yaklaşık 100 kamera görüntüsünü titizlikle inceleyerek, şüphelinin İ.E. olduğunu belirledi.

Şüphelinin saklandığı yeri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.E'yi yakaladı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, samanlık içerisinde zanlının olayda kullandığı silah, banka görevlisine ait tabanca, gasbettiği değerlendirilen 12 bin 30 lira ile soygun sırasında kullandığı yüz maskesi ve çanta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.E. tutuklandı.

Bu arada, zanlının Manisa'da asker olduğu ve hava değişimi dolayısıyla geldiği memleketinde olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da geçen hafta, Merkez Haliliye ilçesi Emniyet Caddesi'ndeki banka şubesine gelen bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra para gasbederek kaçmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:36 Kaynak: AA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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