Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Bıçaklı Kavga

Şanlıurfa'daki Bıçaklı Kavga

40 dakika önce

Şanlıurfa'da önceki gün tartıştığı bir genci bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'daki Bıçaklı Kavga, System.String[]
Şanlıurfa'da önceki gün tartıştığı bir genci bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Haliliye ilçesinde önceki gün İsmail Dedek'in (18) bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek cinayet şüphelisi kişinin kimliğini tespit etti.

Zanlının M.D. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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