Şanlıurfa'daki bilboardlardan Kudüs'e destek - Son Dakika

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklardaki bilboardlardan Kudüs'e destek mesajları verildi.

Şanlıurfa'da kent genelindeki dijital bilboarlara Kudüs'e destek veren afişler yansıtıldı. Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan afişlerin yansıtıldı bilboarlarda "Haliliye'den Kudüs'e Selam" yazıldığı görüldü. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat imzasıyla yayımlanan mesaj, vatandaşların da büyük takdirini topladı. Belediye, sosyal medya hesaplarından da aynı afişleri yayımlayarak Filistinlilerin mücadelesine destek verip İsrail'in Mescidi Aksa'ya saldırısını kınadı. - ŞANLIURFA