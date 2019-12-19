Şanlıurfa'daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının, son günlerde camilerde sıklıkla karşılaşılan tabure ve sandalye kullanımına ilişkin açıklamasının ardından Şanlıurfa'daki camilerde de tabure ve sandalyeler kaldırılmaya başlandı.

Şanlıurfa'daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırılıyor, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığının, son günlerde camilerde sıklıkla karşılaşılan tabure ve sandalye kullanımına ilişkin açıklamasının ardından Şanlıurfa'daki camilerde de tabure ve sandalyeler kaldırılmaya başlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığının camilerdeki tabure ve sandalye kullanımına ilişkin açıklamasının ardından camilerde düzenlemeler yapılmaya başlandı. Şanlıurfa'daki camilerde de tabure ve sandalyeler kaldırılırken, artık camilerde sabit oturaklardan müstakil mekanlar oluşturulmayacak ve ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecek. Mazereti olan vatandaşlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namaz kılabilecek.


Konu ile ilgili açıklama yapan Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu, "İbadet şu anda nasıl yapılması gerekiyorsa hepimizin ona uyması lazım. Zaman zaman bize de bu şikayetlerden geliyordu. Arkada oturanlar, öne geçemeyenler, ayrı bir saf arada boşluk oluyordu. Bu caiz değildi. Netice itibarıyla diyanet işleri başkanlığımız, bu hususları Türkiye'de birlikteliği sağlamak amacıyla, insanlar arasındaki ihtilafı da ortadan kaldırmak amacıyla çok güzel bir görüş bildirdi. İnsanlar ayakta kılması gerekiyorsa ayakta kılabiliyorsa ayakta kılsın, oturarak kılabiliyorsa oturarak kılsın. Hatta yan yatarak kılabiliyorsa yan yatarak kılsın. Fakat yan yana getirilip cemaatin ortasında kürsüde oturma tarzı, her şeyden önce başka dillerin ibadet şekline benzeme şekli olarak yapacağı içinde diğer Müslümanlar arasında sıkıntı meydana getiriyordu. Bu itibarla ayağında platini olan, eğilme durumu olmayalar için de başkanlığımız, katlanıp açılabilen türden birer tane oturak kullanılmasını öngördü. Bu oturaklarda da cemaatin arasında durulması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu şekilde ibadetlerini yapsınlar. Bu hem bizi bağlamış olur hem de kürsüler, sandalyeler lazımdır diyen cemaatimizi de bağlayıcı yapacaktır" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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