Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
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Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

1 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü DEAŞ eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa il merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
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