Şanlıurfa'daki engelli derneklerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir araya gelen engelli dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi.



Şanlıurfa Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen kentteki engelli derneklerinin başkanları ve üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Efe Akdoğan, hep birlikte milletin ve devletin yanında olduklarını söyledi.



Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini belirten Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efe Akdoğan, "Türk milleti ve ordusu büyük bir güce ve iradeye sahiptir. Tüm siyasi ve fikir ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak kanımızın son damlasına kadar savaşmaya her zaman hazırız. Bugün omuz omuza burada olmamız bunun kanıtıdır. Bugün dünden daha güçlü bir kenetlenmemiz var. Ülkemizin huzur ve refahı için canilere zalim ve katillere karşı alınacak her türlü kararın atılacak her adımın arkasındayız destekliyoruz. Allah ülkemizi korusun milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Yıllardır Suriye'de yaşanan masum sivillerin zulmüne, sayısı milyona dayanan sivillerin katledilmesine, milyonların evlerinden, barklarından, topraklarından sürülmesine sessiz kalındı. Türkiyemizin barış ve huzur odaklı çabaları ne yazık ki dünyada pek karşılık görmedi. İdlib'deki bu son saldırı bizim daha çok kenetlenmemizi gösteriyor, bu hain ve kalleş saldırı asla kabul edilemez. Türk milleti ve ordusu bunu da layıkıyla aşacak iradeye ve güce sahiptir. Tüm siyasi ve fikir ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak kanımızın son damlasına kadar savaşmaya her zaman hazırız. Bugün omuz omuza burada olmamız bunun bir kanıtıdır. Ülkemizin önüne çıkanla tüm engellere ve saldırılara rağmen bu süreci çok iyi yöneten ulusal güvenliğimizi koruyan, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bu coğrafyada kalıcı barışın tesisi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun yanında, destekçisi olduğumuzu tüm dünyanın bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA