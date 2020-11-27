Şanlıurfa'daki engelli öğrencilere kışlık mont ve bot yardımı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde engelli öğrencilere kışlık mont ve bot yardımında bulunuldu.

RABVE Vakfı, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında temin edilen bot ve montlar Siverek Engelliler Derneği'ne teslim edildi.

Dernek tarafından belirlenen 100 ihtiyaç sahibi engelli öğrenciye bot ve montların dağıtıldı.

Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, gazetecilere, pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin zor günler geçirdiklerini belirtti.

Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Şenateş, "Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Pandemiden en fazla biz engelliler etkileniyoruz. Çünkü en fazla kronik hastalığı olanlar engellilerdir. Maske, sosyal mesafe ve hijyen dikkat edilmesini rica ediyoruz. Takmadığınız maske, uymadığınız sosyal mesafe ve dikkat etmediğiniz temizlik biz engellilerin ölümüne neden oluyor. Desteklerinden dolayı RABVE Vakfı'na tekrar teşekkür ederim." dedi.