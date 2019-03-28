Şanlıurfa'daki Fabrika Yangını 2 Saat Sonra Söndürüldü
31 dakika önce
Şanlıurfa'daki polyester fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
Şanlıurfa
'daki polyester fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir polyester fabrikasında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada bulunan yaklaşık 80 ton polyesterin küle döndüğü yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:42 Kaynak: İHA
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