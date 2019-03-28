Şanlıurfa'daki Fabrika Yangını 2 Saat Sonra Söndürüldü

Şanlıurfa'daki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki polyester fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Şanlıurfa'daki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki polyester fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada bulunan yaklaşık 80 ton polyesterin küle döndüğü yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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