Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada

Kaza anında metrelerce havaya yükselen yaşlı kadın yere çakılarak hayatını kaybetti

Anneleri kazada ölen kardeşler sürücünün tutuklanmasını istiyor

Kazada yaşlı kadın metrelerce havaya yükselerek yere çakıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşlı kadının yaya geçidinde yürürken hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonetin çarpmasıyla metrelerce havaya yükselerek yere çakılan ve hayatını kaybeden kadının çocukları, kusurlu bulunan sürücünün tutuklanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında iddiaya göre, İ.H.C. idaresindeki 06 CDE 379 plakalı Ford marka kamyonet, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Aliye Asoğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Asoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının çocukları, iddiaya göre sürücü İ.H.C.'nin yaya geçidinde 30 kilometre hızla ilerlemesi gerekirken, yaklaşık 120 kilometre hızla ilerlemesi sonucu meydana gelen kazada annelerinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşlı kadının çocukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenerek, yardım istedi.

Yaya geçidinde annesi ile birlikte yürürken kazaya maruz kaldıklarını belirten yaşlı kadını kızı Besra Şahbaz, "Yaya geçidinde son hızla gelip anneme çarptı. Araçta 4 kişi vardı. Araçtan inmediler, anneme yardım etmediler. Annem mezarda, çarpan sürücü ise elini dışarda geziyor. Trafik ekipleri, sürücüyü suçlu bulduğu halde, şikayetçi olduğumuz halde hakim sürücüyü serbest bırakıyor. Sürücünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesini istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi.

Yaşlı kadının diğer iki kızlardan Nesrin Karahanlı ve Zeliha Can da, açıklamalarında annelerine çarpan sürücünün cezalandırılmasını istedi.