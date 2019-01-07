Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Şanlıurfa'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç- Birecik karayolu Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Mahmut A. idaresindeki 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Fethi Akkurt ile Hatice Sonar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Hüseyin A., Mahmut. A., Zeynep I., Nihal ve Büşra A., Zeliha B., Osman Ç., Aysel O., Şengül B., Sabriye G.,, Vahide K., Şule K., Hatice S. ve Aysel S., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Aysel Sonar da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 3'ünün daha durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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