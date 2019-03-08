Şanlıurfa'daki Fetö/pdy Davası
21 dakika önce
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karabaş ile avukatları katıldı.
Karabaş, savunmasında, terör örgütünün il imamı olmadığını öne sürdü.
FETÖ okulundaki görevinden istifa ettiğini savunan Karabaş, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Karabaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:09 Kaynak: AA
Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu
Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti
Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor