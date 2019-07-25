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Myanmar'da anaokulunda bir çocuğa tecavüz edildiği iddiası adalet arayışını körükledi

Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi?

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi

Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi