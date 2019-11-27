Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası - Son Dakika

Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

6 saat önce

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olma kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Karabaş ile avukatı katıldı.

Sanık Karabaş, herhangi bir suç işlemediğini belirterek hakkındaki iddiaları ve tanık beyanlarını kabul etmedi.

Mahkeme, sanığın aynı suçlardan tutuklu yargılanan eşi Pembe Karabaş ile dosyasının birleştirilmesine ve sanık Osman Nuri Karabaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:19:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]