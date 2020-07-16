Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA