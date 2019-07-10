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Şanlıurfa'daki "Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi"

43 dakika önce

Şanlıurfa'da yürütülen "Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'daki
Şanlıurfa, Güncel
Şanlıurfa'da yürütülen "Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bir otelde düzenlenen kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, bölgelerin refah seviyelerinin yükseltmelerinin, bölgeye özgü sanayi kollarının rekabetçilik düzeylerini geliştirmelerine bağlı olduğunu söyledi.
Güncel yenilik ve girişimcilik performansında bölgesel ekosistemlerin önemli olduğunu vurgulayan Karahocagil, şöyle konuştu:
"Yapılan çalışmalar, bölgesel ekosistemlerin ulusal çerçeve koşullarından etkilendiğini kabul etmekte, ancak bölgesel performans açısından yerel dinamiklerin oldukça büyük önem taşıdığının da altını çizmektedir. Nitekim Avrupa Birliği tarafından uygulanmakta olan girişimcilik programları da giderek artan bir şekilde bölgesel dinamiklere yönelik önlem ve müdahaleleri bir öncelik olarak kabul etmektedir. Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin bölgemizde çok olumlu bir sinerji oluşturacağına yürekten inanıyorum. Proje çıktıları ile firmalarımızın kapasitelerini arttırarak rekabet güçlerinin ve gelir düzeylerinin artırılmasına ciddi oranda katkı sağlanacaktır. Biz, söz konusu projenin tüm paydaşlar hatta bölgemizin tümü için ciddi fırsatları beraberinde getireceğini düşünüyoruz."
Toplantıda, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarına yönelik hazırlanan 26 rapor katılımcılarla paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:03 Kaynak: AA
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