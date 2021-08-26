Üye Girişi
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü - Son Dakika

ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü

26.08.2021 10:01

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağış azlığı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı düştü.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağış azlığı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı düştü.

Tarımsal sulama amacıyla 1995 yılında kullanılmaya başlanan ve 2 bin hektarlık arazinin sulandığı Hacı Hıdır Barajı'nda su seviyesi büyük oranda düştü. 53 milyon metreküp su depolama kapasitesi bulunan barajda yeterli yağış alınamaması nedeniyle su miktarı yaklaşık 30 milyon metreküpe indi. Suyun çekilmesi nedeniyle bölgede balıkçılık için kullanılan kayıklar karaya oturdu. Su seviyesinin düşmesi çiftçilerin endişelenmesine neden oldu.

"Çiftçilerimiz sulamada daha dikkatli ve duyarlı olmalı"

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, AA muhabirine, yaptıkları kontrol ve denetimlerde mevsimsel yağışların yeterli seviyede düşmemesi nedeniyle bölgede belirgin bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

Daha önce 100 metrede yer altındaki suya ulaşılırken rakamın kuraklık nedeniyle 300 metreye çıktığını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Bu da bize önümüzdeki dönemlerde çok ciddi su sıkıntısı çekeceğimizin göstergesidir. Bu sebeple özellikle kırsal mahallelerdeki çiftçilerimizden sulama noktasında daha dikkatli ve profesyonel anlamda sulama yapmalarını rica ediyoruz. Kent merkezi veya göletlerimizi kontrol ettiğimizde özellikle Hacı Hıdır Barajı'mızda geçmiş yıllardaki su seviyelerine baktığımızda bugün gelinen nokta bizi üzüyor. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda bunu bile bulmakta güçlük yaşayabiliriz. Küresel ısınmanın vermiş olduğu sayısal veriler ciddi manada sıkıntılı görünüyor. Bizim bununla savaşmamız için doğayla barışık olmamız gerekiyor."

"Su kaynaklarımız hızlı bir şekilde tükeniyor"

Siverek Belediyesi Çevre Mühendisi Hacı Karaca ise küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerine değinerek, çocukken balık tuttukları Hacı Hıdır Barajı'ndaki suyun 2 ila 2,5 kilometre arasında çekildiğini söyledi.

Suyun çekildiğinin net bir şekilde belirgin olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Eskiden suyun kotu yol boyunda iken suyun baya çekildiğini görebiliyoruz. Yüzeysel sular tükendiğinde yüzeysel suların aşırı kullanımı sonucu yer altı suları da tükenecektir. Daha iyi bir ortamda yaşamak için çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için güzel bir çevre bırakmak için hepimizin doğayı bilinçli şekilde kullanması gerekiyor. Doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız."

Kırkpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mücahit Fırat ise baraj göletindeki su seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü belirterek, "Yağışların olmaması nedeniyle suların aşırı derecede çekilmesine yol açtı. Buna mutlaka önlem alınması gerekiyor ki gelecek nesiller için daha iyi olabilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmalı." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü
ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü

Siverek Belediyesi, Balıkçılık, Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi 11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu 11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım 11:02 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım 10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş 10:20 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı 10:04 Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı 08:51 Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi
11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı         
11:31
Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor         
11:25
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor         
10:31
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek         
10:10
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü         
08:23
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:41:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement