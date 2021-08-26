ŞANLIURFA - Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle düştü - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağış azlığı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle Hacı Hıdır Barajı'nın doluluk oranı düştü.

Tarımsal sulama amacıyla 1995 yılında kullanılmaya başlanan ve 2 bin hektarlık arazinin sulandığı Hacı Hıdır Barajı'nda su seviyesi büyük oranda düştü. 53 milyon metreküp su depolama kapasitesi bulunan barajda yeterli yağış alınamaması nedeniyle su miktarı yaklaşık 30 milyon metreküpe indi. Suyun çekilmesi nedeniyle bölgede balıkçılık için kullanılan kayıklar karaya oturdu. Su seviyesinin düşmesi çiftçilerin endişelenmesine neden oldu.

"Çiftçilerimiz sulamada daha dikkatli ve duyarlı olmalı"

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, AA muhabirine, yaptıkları kontrol ve denetimlerde mevsimsel yağışların yeterli seviyede düşmemesi nedeniyle bölgede belirgin bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

Daha önce 100 metrede yer altındaki suya ulaşılırken rakamın kuraklık nedeniyle 300 metreye çıktığını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Bu da bize önümüzdeki dönemlerde çok ciddi su sıkıntısı çekeceğimizin göstergesidir. Bu sebeple özellikle kırsal mahallelerdeki çiftçilerimizden sulama noktasında daha dikkatli ve profesyonel anlamda sulama yapmalarını rica ediyoruz. Kent merkezi veya göletlerimizi kontrol ettiğimizde özellikle Hacı Hıdır Barajı'mızda geçmiş yıllardaki su seviyelerine baktığımızda bugün gelinen nokta bizi üzüyor. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda bunu bile bulmakta güçlük yaşayabiliriz. Küresel ısınmanın vermiş olduğu sayısal veriler ciddi manada sıkıntılı görünüyor. Bizim bununla savaşmamız için doğayla barışık olmamız gerekiyor."

"Su kaynaklarımız hızlı bir şekilde tükeniyor"

Siverek Belediyesi Çevre Mühendisi Hacı Karaca ise küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerine değinerek, çocukken balık tuttukları Hacı Hıdır Barajı'ndaki suyun 2 ila 2,5 kilometre arasında çekildiğini söyledi.

Suyun çekildiğinin net bir şekilde belirgin olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Eskiden suyun kotu yol boyunda iken suyun baya çekildiğini görebiliyoruz. Yüzeysel sular tükendiğinde yüzeysel suların aşırı kullanımı sonucu yer altı suları da tükenecektir. Daha iyi bir ortamda yaşamak için çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için güzel bir çevre bırakmak için hepimizin doğayı bilinçli şekilde kullanması gerekiyor. Doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız."

Kırkpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mücahit Fırat ise baraj göletindeki su seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü belirterek, "Yağışların olmaması nedeniyle suların aşırı derecede çekilmesine yol açtı. Buna mutlaka önlem alınması gerekiyor ki gelecek nesiller için daha iyi olabilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmalı." ifadelerini kullandı.