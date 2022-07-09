ŞANLIURFA - Hayvan pazarında hareketlilik sürüyor - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Hayvan pazarında hareketlilik sürüyor

09.07.2022 13:31

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de hareketlilik devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de hareketlilik devam ediyor.

Hayvan pazarına gelen bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını bayramın ilk günü seçme telaşı yaşadı.

Hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık arayan vatandaşlar arasında sıkı pazarlık yaşandı.

Besici Koçali Dağlık, bayramın ilk günü olmasına rağmen satış yapma umuduyla hayvanlarını pazara getirdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Hayvan pazarında hareketlilik sürüyor - Son Dakika

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