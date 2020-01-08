Şanlıurfa'daki izinsiz kazıda ele geçirilen mozaikler müzeye teslim edildi - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sit alanı bölgesinde yapılan kaçak kazıda bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaiklerin müzeye teslim edildiğini belirtti.

Erin, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erin, inşaat halindeki evin bodrum katında tünel kanalıyla girilen bir mezar odasının tabanında 280x280 santimetre ebatında mozaik bulunduğunun hatırlatılması üzerine, Şanlıurfa'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi yönden çok zengin bir kent olduğunu söyledi.

Kentin bünyesinde 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin bulunduğunu aktaran Erin, kentin her noktasında yapılan imar çalışmalarının dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine değindi.

Vali Erin, kaçak kazıda ele geçirilen mozaiklere el konulduğunu anlatarak, "Roma döneminden kalma olduğunu değerlendirdiğimiz, kaçak kazı yapılması sırasında ortaya çıkarılan, kolluk kuvvetlerimizin müdahalesiyle de bugün itibariyle müzeye teslim edilmiş olan çok değerli bir mozaik parçası bulundu." dedi.

Kentteki tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Erin, kaçak kazılara karşı vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

Erin, kaçak kazıları kolluk kuvvetlerinin yakından takip ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda gerçekleşen bu türden olayları zamanında müdahale etmek suretiyle engellediler, o çıkarılan eserleri de bulunması gereken yere teslim ettiler. Jandarma ve polis teşkilatımız, bu konunun yakın takipçisidir. Bu, en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesidir, inşallah göz açtırmayacağız. Yasal gereğini de arkadaşlarımız yürütüyorlar. Vatandaşların da kolluğa yardımcı olmaları ve tarihi değerlere sahip çıkması gerekiyor."

Şanlıurfa'da sit alanı bölgesinde yapılan kaçak kazıda 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mozaik bulunmuş, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.