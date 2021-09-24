Şanlıurfa'daki Karahantepe Neolitik Alanı Dünyaya Tanıtıldı

Dünya arkeoloji bilimi tarihinde yeni bir çığır açan Göbeklitepe'den sonra keşfedilen Karahantepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA) işbirliğinde düzenlenen programla tüm dünyaya tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay ve Halil Özşavli, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çok sayıda yerli ve yabancı basın kuruluşu temsilcisi, akademisyenler ve bilim adamının katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısı, Şanlıurfa kent merkezine 55 km. mesafedeki Tektek Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Karahantepe arkeolojik kazı alanında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı basın toplantısında, "Taş Tepeler" ana çatısı altında tanıtım programına alınan 12 neolitik alandan biri olan Karahantepe'deki arkeolojik bulgular hakkında bilgiler verdi.

Göbeklitepe ve Karahantepe kazılarının, 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul'un başkanlık ettiği teknik kazı ekibi çatısı altında birleştirildiğini kaydeden Bakan Ersoy, her iki alanda Türk ve yabancı bilim adamlarından oluşan yaklaşık 70 kişilik interdisipliner bir ekip tarafından kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü, ek uzman kadro talebinde bulunduklarını ve yılsonuna kadar 312 teknik kadro alacaklarını ve Şanlıurfa'daki kazılara da yeni kadrolar tahsis edileceğini söyledi.

Taş Tepeler projesi ile Göbeklitepe merkez olmak üzere Şanlıurfa'daki neolitik alanların tek çatı altında tanıtılması ve ülkemizdeki neolitik döneme ait en önemli durak haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bakan Ersoy, en az 12 noktayı kapsayacak Taş Tepeler'in merkezinin Göbeklitepe ve Karahantepe olacağını diğer alanların ise ara istasyonlar olacağını kaydetti.

Karahantepe ana istasyonunun 2022 yılında ziyarete açılmasını planladıklarını kaydeden Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında neolitik alanlara ait kazı ve araştırmalara ait bilgilerin toplanacağı, bilim adamlarının araştırmalarını yapabileceği Neolitik Araştırma Merkezi kurma çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bir web sitesi hazırlıklarına da başladıklarını dile getirdi.

Taş Tepeler adıyla başlatılan projenin anlam karışıklığına yol açmamasını isteyerek açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Göbeklitepe, Karahantepe, Ayanlar, Gürcütepeve Sayburç gibi sayıları 12'ye varan noktalar olduğunu ve hepsinin kendi isimlerini koruduğunu, 100 kilometrelik alana yayılan bu neolitik alanların "Taş Tepeler" çatısı altında tanıtım programına alındığını söyledi.

Prof. Dr. Necmi Karul'un Karahantepe konulu sunumunun ardından, basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Ersoy ve beraberindekiler, basın toplantısının ardından Karahantepe'de gün yüzüne çıkarılan arkeolojik buluntuları yerinde inceleme fırsatı buldular.