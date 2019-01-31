Şanlıurfa'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Aynur Dönmez, toprağa verildi.
Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Aynur Dönemez'in (46) Adli Tıp Kurumu
Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Yakınlarına teslim edilen Dönmez'in cenazesi mahalleye getirildi.
İlçe Müftüsü Sabri Erçek
tarafından mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Aynur Dönmez, toprağa verildi.
Cenaze namazı sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.
Önceki gün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Yasin ve anne Aynur ile çocukları Halil, Erkan ve Serhan Dönmez, baygın halde bulunmuş, 112 Acil Servis
ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan anne Aynur Dönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul
'da yaşayan Dönmez ailesinin yarıyıl tatili için ilçeye geldikleri öğrenildi.