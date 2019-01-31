Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Şanlıurfa'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Aynur Dönmez, toprağa verildi.

Şanlıurfa'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Aynur Dönmez, toprağa verildi.

Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Aynur Dönemez'in (46) Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


Yakınlarına teslim edilen Dönmez'in cenazesi mahalleye getirildi.

İlçe Müftüsü Sabri Erçek tarafından mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Aynur Dönmez, toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olmadı.

Önceki gün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Yasin ve anne Aynur ile çocukları Halil, Erkan ve Serhan Dönmez, baygın halde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan anne Aynur Dönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul'da yaşayan Dönmez ailesinin yarıyıl tatili için ilçeye geldikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:45 Kaynak: AA

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