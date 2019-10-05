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Şanlıurfa'daki kazada 1 asker şehit oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 16 askerden biri şehit oldu.

Şanlıurfa'daki kazada 1 asker şehit oldu, System.String[]

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 16 askerden biri şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri otobüs ile aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan otobüsteki 16 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı askerlerden astsubay İsmail Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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