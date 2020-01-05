Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, kazada yaralanan 12 kişiden Melek Akaltun (2) ve Semra Çelik, tedavi gördükleri Suruç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kılınan namazın ardından Suruç'taki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kazada ölen Meliha Akaltun'un naaşının, 20 yıllık çocuk özlemi sonrası dünyaya getirdiği 2 yaşındaki kızı Melek'in cenazesiyle yan yana defnedildiği öğrenildi.

Cenaze töreninde kazazedelerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya karışan otomobildekilerin, yakınlarının taziye ziyaretinden döndüğü belirtildi.

Halil Çankaya'nın kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüsle Fevzi Akaltun idaresindeki 63 AAV 346 plakalı otomobil, dün Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde çarpışmış, kazada Meliha Akaltun ve Asiye Demir hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.