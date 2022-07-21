Şanlıurfa'daki kazalar şehir polis kamerasında - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki kazalar şehir polis kamerasında

21.07.2022 15:38
Şanlıurfa'daki kazalar şehir polis kamerasında

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, haziran ayında Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen ve şehir polis kameralarına yansıyan bazı kaza görüntülerini yayımladı. Yayımlanan görüntüler arasında Şanlıurfa'dan da iki kaza yer aldı. İlk kazada hızla ilerleyen bir otomobil, yeni yapılan kavşaktan geçerken başka bir otomobilin çarpması sonucu takla attı. Otomobil refüje fırlarken, trafik tabelası ile aydınlatma direği devrildi. Kaza sonrası etrafı toz bulutu sardı.

Diğer görüntülerde ise kavşaktan geçmeye çalışan kapalı kasa kamyonete tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, devrilmekten son anda kurtuldu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'daki kazalar şehir polis kamerasında - Son Dakika

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