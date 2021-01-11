ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa'da 4 saatte söndürülebilen lojistik deposundaki yangının soğutma çalışmaları tamamlandı, polis ekipleri incelemede bulundu.

Şanlıurfa'da 4 saatte söndürülebilen lojistik deposundaki yangının soğutma çalışmaları tamamlandı, polis ekipleri incelemede bulundu. Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda çıkan yangının ardından gece boyu sürdürülen soğutma işlemleri de tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de depoya gelerek çalışma yaptı. Olay yerinde görüntü ve fotoğraf çeken ekipler, alanı dolaşarak notlar aldı. Üç bloktan oluşan deponun, içindeki malzemelerin tamamen yanması ve çatıların da çökmesi nedeniyle tamamen enkaza dönüştüğü görüldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Dün lojistik deposunda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alınmış, olay nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık hasar oluştuğu belirtilmişti.

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