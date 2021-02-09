Şanlıurfa'daki metal blok, 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu (2) - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki metal blok, 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu (2)

Şanlıurfa'daki metal blok, 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu (2)

09.02.2021 12:17

Şanlıurfa'daki metal blok, 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu (2)MAHALLELİ: "SABAH HEM METAL BLOK HEM DE JANDARMA YERİNDE YOKTU"MAHALLELİ ŞAŞKINŞanlıurfa'da konulmasından 4 gün sonra gizemli bir şekilde kaldırılan metal blok şaşkınlığı yaşanıyor.

Şanlıurfa'daki metal blok, 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu (2)

MAHALLELİ: "SABAH HEM METAL BLOK HEM DE JANDARMA YERİNDE YOKTU"

MAHALLELİ ŞAŞKIN

Şanlıurfa'da konulmasından 4 gün sonra gizemli bir şekilde kaldırılan metal blok şaşkınlığı yaşanıyor. Sabah saatlerinde arazilerine giderken metal bloğun yerinde olmadığını görünce ikinci kez şaşkınlık yaşayan mahalleliden Hasan Yıldız, "Buğday tarlasına 5 gün önce gece yarısı metal blok dikilmişti. Dün gece de burada jandarma bekliyordu ve metal blok yerindeydi. Sabah hem metal blok hem de jandarma yerinde yoktu. Metal bloku kimin koyduğu, kimin götürdüğü bilinmiyor" dedi.

Metal blokun dikildiği buğday tarlasının sahibi Fuat Demirdil de günlerdir merak içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Meraktan yatamıyorduk. Bunu kim ne için yerleştirdi bilmiyoruz. Bununla ilgili kimse bizlere de bilgi vermedi. Gizemli bir şekilde tarlamıza konulan bu metal yine gizemli şekilde kaldırıldı. Jandarma ve korucular nöbet tutuyordu. Araziye konulurken de görmedik, kaldırılırken de görmedik. Biz merakta kaldık. Kime sorduysak 'bilgimiz yok' dediler. Bunu reklam için mi yaptılar onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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Hasan Yıldız, Şanlıurfa, Buğday, Metal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki metal blok, 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu (2) - Son Dakika


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