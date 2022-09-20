Merkez Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir lokantada kasiyer olarak çalışan Doğan Arslan, binanın önüne park ettiği motosikletini bulamayınca polise başvurdu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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